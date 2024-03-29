Пузырёва (Рыкунова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырёва (Рыкунова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1910

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1910

Отец: Рыкунов Иван Николаевич

Мать: Рыкунова (Сухорукова) Ирина Денисьевна

Рождение ребёнка
26.07.1931

Сын: Пузырёв Виктор Иванович

Отец ребёнка: Пузырёв Иван Дмитриевич

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.07.1931

Сын: Пузырёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Пузырёв Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.08.1935

Сын: Пузырёв Владимир Иванович

Отец ребёнка: Пузырёв Иван Дмитриевич

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