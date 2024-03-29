Пузырёва (Рыкунова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1910
Рождение ребёнка
26.07.1931
Отец ребёнка: Пузырёв Иван Дмитриевич
Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.07.1931
Отец ребёнка: Пузырёв Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.08.1935
Сын: Пузырёв Владимир Иванович
Отец ребёнка: Пузырёв Иван Дмитриевич