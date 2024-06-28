Белов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова (Самуйлова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколенко Наталья
Рождение ребёнка
17.05.1993
Сын: Белов Станислав Александрович
Мать ребёнка: Белова (Самуйлова) Ольга
Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.2002
Дочь: Семенова Галина Александровна
Мать ребёнка: Соколенко Наталья
Смерть
Неизвестно