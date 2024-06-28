Белов Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Анатолий

Мать: Громова (Зайкова) Галина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Самуйлова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколенко Наталья

Рождение ребёнка
17.05.1993

Сын: Белов Станислав Александрович

Мать ребёнка: Белова (Самуйлова) Ольга

Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.2002

Дочь: Семенова Галина Александровна

Мать ребёнка: Соколенко Наталья

Смерть
Неизвестно

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