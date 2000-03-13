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Александров Алексей Александрович

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Место рождения

Андрейково, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

08.10.1911

Дата смерти

13.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1911

Отец: Кулаев Александр Александрович

Мать: Кулаева Анна

Андрейково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1939

Дочь: Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Бракосочетание
27.02.1939

Жена: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1941

Сын: Александров Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Рождение ребёнка
24.07.1949

Дочь: Березина Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Александров Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Смерть
13.03.2000
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