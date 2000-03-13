Александров Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения08.10.1911
Дата смерти13.03.2000
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1911
Отец: Кулаев Александр Александрович
Мать: Кулаева Анна
Рождение ребёнка
19.02.1939
Бракосочетание
27.02.1939
Рождение ребёнка
13.01.1941
Рождение ребёнка
24.07.1949
Дочь: Березина Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)
Рождение ребёнка
1952
Смерть
13.03.2000