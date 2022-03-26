Клюкина (Карелина) Людмила Александровна
Место рождениясело Астраханка, Первомайского района, Целиноградской области
Дата рождения03.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1955
село Астраханка, Первомайского района, Целиноградской области
Рождение ребёнка
30.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Валерий Геннадьевич
г. Целиноград
Бракосочетание
Неизвестно