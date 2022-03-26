Клюкина (Карелина) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Карелина) Людмила Александровна

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Место рождения

село Астраханка, Первомайского района, Целиноградской области

Дата рождения

03.05.1955

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1955

Отец: Карелин Александр Сергеевич

Мать: Карелина Вера Андреевна

село Астраханка, Первомайского района, Целиноградской области
Рождение ребёнка
30.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Валерий Геннадьевич

г. Целиноград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Валерий Геннадьевич

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