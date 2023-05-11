Казанник (Сипельная?) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанник (Сипельная?) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1881

Дочь: Ефросинья Вонифатиевна

Отец ребёнка: Казанник Вонифатий Филиппович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Казанник Михаил Вонифатьевич

Отец ребёнка: Казанник Вонифатий Филиппович

Криски, Чернігівська область
нет листов за 1883
Восприемник
1886
Криски, Чернігівська область
у Михея Михайловича Сипельного
Восприемник
1886
Криски, Чернігівська область
у Михея Михайловича Сипельного
Восприемник
10.09.1888
Криски, Чернігівська область
у Леонтия Михайловича Сипельного
Восприемник
10.09.1888
Криски, Чернігівська область
у Леонтия Михайловича Сипельного
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанник Вонифатий Филиппович

Смерть
Неизвестно