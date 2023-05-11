Казанник (Сипельная?) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1881
Дочь: Ефросинья Вонифатиевна
Отец ребёнка: Казанник Вонифатий Филиппович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Казанник Михаил Вонифатьевич
Отец ребёнка: Казанник Вонифатий Филиппович
нет листов за 1883
Восприемник
1886
у Михея Михайловича Сипельного
Восприемник
1886
у Михея Михайловича Сипельного
Восприемник
10.09.1888
у Леонтия Михайловича Сипельного
Восприемник
10.09.1888
у Леонтия Михайловича Сипельного
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно