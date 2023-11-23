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Клириков Владимир Флегонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

08.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клирикова (Розова) Мария Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
священник в Ильинско-Тихоновской церкви г.Ярославля. Протоирей
Рождение ребёнка
1840

Сын: Клириков Дмитрий Владимиров

Мать ребёнка: Клирикова (Розова) Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
23.05.1845

Сын: Клириков Алексей Владимиров

Мать ребёнка: Клирикова (Розова) Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
22.06.1846

Сын: Клириков Владимир Владимиров

Мать ребёнка: Клирикова (Розова) Мария Дмитриева

Смерть
08.04.1896

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