Клириков Владимир Флегонтов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти08.04.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник в Ильинско-Тихоновской церкви г.Ярославля. Протоирей
Рождение ребёнка
1840
Сын: Клириков Дмитрий Владимиров
Мать ребёнка: Клирикова (Розова) Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
23.05.1845
Сын: Клириков Алексей Владимиров
Мать ребёнка: Клирикова (Розова) Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
22.06.1846
Сын: Клириков Владимир Владимиров
Мать ребёнка: Клирикова (Розова) Мария Дмитриева
Смерть
08.04.1896