Паниматченко (Науменко) Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паниматченко (Науменко) Марфа Николаевна

Место рождения

Студинка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Студинка, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1900

Муж: Иван Антонович Паниматченко

Лоска, Кролевецкий уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Антонович Паниматченко

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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