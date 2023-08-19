Паниматченко (Науменко) Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Лоска, Кролевецкий уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Антонович Паниматченко
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно