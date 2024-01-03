Трофим Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архип Трофимов
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ефимия Трофимова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Трофимов
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ксения Трофимова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Смерть
1844