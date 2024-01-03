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Трофим Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Алексей Васильев

Мать: (Бондарева) Марфа Федосеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архип Трофимов

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ефимия Трофимова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Трофимов

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ксения Трофимова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Смерть
1844

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