Меркурьева (Пахнева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркурьева (Пахнева) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1898

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1898

Отец: Пахнев Иван Иванович

Мать: Пахнева Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
05.05.1923

Сын: Меркурьев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Меркурьев Ефим Дмитриевич

Таловка, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.05.1926

Дочь: Мутовкина Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Меркурьев Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.10.1927

Дочь: Волкова Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Меркурьев Ефим Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.11.1929

Дочь: Еланцева Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Меркурьев Ефим Дмитриевич

Таловка, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1986
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