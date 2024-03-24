Меркурьева (Пахнева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1898
Дата смерти1986
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1898
Отец: Пахнев Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1923
Сын: Меркурьев Василий Ефимович
Отец ребёнка: Меркурьев Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.05.1926
Дочь: Мутовкина Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Меркурьев Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.10.1927
Дочь: Волкова Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Меркурьев Ефим Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.11.1929
Дочь: Еланцева Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Меркурьев Ефим Дмитриевич
Смерть
1986