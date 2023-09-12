Федор Иудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Иудин

Федор Иудин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

До 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Иуда Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1871

Сын: Смирнов Исаакий Федорович

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Михаил Федорович

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
10.04.1879

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Кузьма Федоров

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Федорович

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефим Федорович

Мать ребёнка: Федора Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
До 1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close