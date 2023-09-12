Федор Иудин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиДо 1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Иуда Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1871
Сын: Смирнов Исаакий Федорович
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Михаил Федорович
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
10.04.1879
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин Федорович
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефим Федорович
Мать ребёнка: Федора Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
До 1918