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Рогожкина Мария Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1915

Дата смерти

15.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1915

Отец: Тюруков Леонтий

Мать: Тюрукова Лукерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнашкина (Рогожкина) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Рогожкин Сергей Сафронович

Воронцовка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семина (Рогожкина) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Рогожкин Сергей Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева (Рогожкина) Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Рогожкин Сергей Сафронович

Воронцовка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогожкин Сергей Сафронович

Рождение ребёнка
17.05.1953

Дочь: Песикова (Рогожкина) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Рогожкин Сергей Сафронович

Воронцовка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
15.03.2011

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