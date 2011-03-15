Рогожкина Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1915
Дата смерти15.03.2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1915
Отец: Тюруков Леонтий
Мать: Тюрукова Лукерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнашкина (Рогожкина) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Рогожкин Сергей Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семина (Рогожкина) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Рогожкин Сергей Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева (Рогожкина) Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Рогожкин Сергей Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1953
Дочь: Песикова (Рогожкина) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Рогожкин Сергей Сафронович
Смерть
15.03.2011