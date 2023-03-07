Наймушина (Макушева?) Мелания Иванова
Место рождениядер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1727
Отец ребёнка: Наймушин Степан Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Колупаева Марья Степанова
Отец ребёнка: Наймушин Степан Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Степанида Степанова
Отец ребёнка: Наймушин Степан Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Марина Степанова
Отец ребёнка: Наймушин Степан Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Наймушин Степан Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762