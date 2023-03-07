Наймушина (Макушева?) Мелания Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаймушина (Макушева?) Мелания Иванова

Наймушина (Макушева?) Мелания Иванова

avatar

Место рождения

дер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Шмакова, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Наймушин Михаил Степанов

Отец ребёнка: Наймушин Степан Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Колупаева Марья Степанова

Отец ребёнка: Наймушин Степан Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Степанида Степанова

Отец ребёнка: Наймушин Степан Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Марина Степанова

Отец ребёнка: Наймушин Степан Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Наймушин Иван Степанов

Отец ребёнка: Наймушин Степан Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Степан Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close