Авилкин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1953
Дата смерти19.07.2023
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1953
Отец: Авилкин Николай Иларионович
Мать: Авилкина Пелагея
Рождение ребёнка
11.11.1975
Дочь: Авилкина Галина Владимировна
Мать ребёнка: Авилкина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1983
Дочь: Авилкина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Авилкина Любовь Михайловна
Смерть
19.07.2023