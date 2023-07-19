Авилкин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авилкин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1953

Дата смерти

19.07.2023

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1953

Отец: Авилкин Николай Иларионович

Мать: Авилкина Пелагея

Рождение ребёнка
11.11.1975

Дочь: Авилкина Галина Владимировна

Мать ребёнка: Авилкина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
10.08.1983

Дочь: Авилкина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Авилкина Любовь Михайловна

Смерть
19.07.2023
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