Бикташев Бикмухамет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1920
Дочь: Исрафилова Гульзиган Бикмухаметовна
Мать ребёнка: Бикташева Бибигайша
Рождение ребёнка
Около ?.05.1924
Сын: Бикташев Гильфан Бикмухаметович
Мать ребёнка: Бикташева Бибигайша
Смерть
Неизвестно