Бикташев Бикмухамет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикташев Бикмухамет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1920

Дочь: Исрафилова Гульзиган Бикмухаметовна

Мать ребёнка: Бикташева Бибигайша

Рождение ребёнка
Около ?.05.1924

Сын: Бикташев Гильфан Бикмухаметович

Мать ребёнка: Бикташева Бибигайша

Смерть
Неизвестно
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