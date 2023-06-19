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Щинов Егор Тимофеев

Место рождения

починок Загуляев, Киясовская волость, Карамас-Пельгинское сельское общество, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.04.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1884 ст.

Отец: Щинов Тимофей Феодулов

Мать: Щинова Параскева Игнатьева

починок Загуляев, Киясовская волость, Карамас-Пельгинское сельское общество, Елабужский уезд, Вятская губерния
Крещение
09.04.1884 ст.
Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
восприемники: починка Санникова крестьянин Павел Семенов Санников и починка Гуляева крест. Игнатия Дорофеева дочь девица Ксения
Смерть
Неизвестно