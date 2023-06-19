Щинов Егор Тимофеев
Место рожденияпочинок Загуляев, Киясовская волость, Карамас-Пельгинское сельское общество, Елабужский уезд, Вятская губерния
Дата рождения07.04.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1884 ст.
Отец: Щинов Тимофей Феодулов
починок Загуляев, Киясовская волость, Карамас-Пельгинское сельское общество, Елабужский уезд, Вятская губерния
Крещение
09.04.1884 ст.
Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
восприемники: починка Санникова крестьянин Павел Семенов Санников и починка Гуляева крест. Игнатия Дорофеева дочь девица Ксения
Смерть
Неизвестно