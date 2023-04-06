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Пижевский Кондрат Самойлович

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Место рождения

Паволочь

Дата рождения

Вычислено 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1847

Дочь: Наталья Кондратьевна

Мать ребёнка: Пижевская Ульяна (Ивановна)

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евдакия Кондратьевна

Мать ребёнка: Пижевская Ульяна (Ивановна)

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Иулия Кондратьевна

Мать ребёнка: Пижевская Ульяна (Ивановна)

Рождение ребёнка
12.05.1859

Дочь: Гликерия Кондратьевна

Мать ребёнка: Пижевская Ульяна (Ивановна)

Рождение ребёнка
12.05.1862

Сын: Пижевский Николай Кондратьевич

Мать ребёнка: Пижевская Ульяна (Ивановна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пижевская Ульяна (Ивановна)

Работа или профессия
Неизвестно
дворянин 2 разряда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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