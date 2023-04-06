Пижевский Кондрат Самойлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1847
Дочь: Наталья Кондратьевна
Мать ребёнка: Пижевская Ульяна (Ивановна)
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евдакия Кондратьевна
Мать ребёнка: Пижевская Ульяна (Ивановна)
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Иулия Кондратьевна
Мать ребёнка: Пижевская Ульяна (Ивановна)
Рождение ребёнка
12.05.1859
Дочь: Гликерия Кондратьевна
Мать ребёнка: Пижевская Ульяна (Ивановна)
Рождение ребёнка
12.05.1862
Сын: Пижевский Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: Пижевская Ульяна (Ивановна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворянин 2 разряда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно