Гайнуллин Мухаммадвафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнуллин Мухаммадвафа

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Место рождения

Битаман-Юван, Высокогорский р-н, Татарстан

Дата рождения

1862

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Битаман-Юван, Высокогорский р-н, Татарстан
Смерть
1917
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