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Понкратов Василий Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Семен Понкратов

Мать: Федора

Рождение ребёнка
27.02.1863

Сын: Понкратов Феофилакт Васильев

Мать ребёнка: Мария Егорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1870

Сын: Понкратов Василий Васильев

Мать ребёнка: Мария Егорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Мария Егорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Понкратов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Мария Егорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Егорова

Смерть
Неизвестно
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