Понкратов Василий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Семен Понкратов
Мать: Федора
Рождение ребёнка
27.02.1863
Сын: Понкратов Феофилакт Васильев
Мать ребёнка: Мария Егорова
Рождение ребёнка
18.02.1870
Сын: Понкратов Василий Васильев
Мать ребёнка: Мария Егорова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Мария Егорова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Понкратов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Мария Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Егорова
Смерть
Неизвестно