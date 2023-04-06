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Меркурий Федоров Меркул

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Место рождения

Северное

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Жена

Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1812 г.р.

Дети

Вычислено 1839 г.р.
Вычислено 1843 г.р.
Вычислено 1846 г.р.
Вычислено 1846 г.р.
Вычислено 1850 г.р.
Вычислено 1852 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Меренов Федор

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Мернов Леонтий

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Мернов Захар

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Мернов Феодор

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
07.11.1868

Сын: Мернов Михаил

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1867
или 1868
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