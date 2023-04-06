Меркурий Федоров Меркул
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Меренов Федор
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Мернов Леонтий
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Мернов Захар
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Сын: Мернов Феодор
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
07.11.1868
Сын: Мернов Михаил
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1867
или 1868