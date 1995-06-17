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Калачева Ольга Сергеевна
Калачева Ольга Сергеевна
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Место рождения
Лесосибирск
, город Лесосибирск, Красноярский край
Дата рождения
17.06.1995
Пол
Женский
Отец
Калачев Сергей Викторович
1972 г.р.
Мать
Калачева (Вебер) Людмила Александровна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1995
Отец:
Калачев Сергей Викторович
Мать:
Калачева Людмила Александровна
Лесосибирск
, город Лесосибирск, Красноярский край
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