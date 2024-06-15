Зуева (Мирская) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирский Николай Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Елена Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Зуев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Александр
Смерть
Неизвестно