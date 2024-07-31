Благерева (Найденкова) Александра
Место рожденияКурская область, Льговский район, Большие Угоны
Дата рождения08.03.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924
Отец: Найденков Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Благерев Иван Антонович
Смерть
Неизвестно