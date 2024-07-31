Благерева (Найденкова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благерева (Найденкова) Александра

Место рождения

Курская область, Льговский район, Большие Угоны

Дата рождения

08.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924

Отец: Найденков Кузьма

Мать: (Нестеренко) Пелагея Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благерев Иван Антонович

Рождение ребёнка
02.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благерев Иван Антонович

Смерть
Неизвестно

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