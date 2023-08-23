Ефремов Николай Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Николай Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

18.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ефремов Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1936

Сын: Ефремов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Кулигина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.1937

Дочь: Удочкина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Кулигина Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.12.1941
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