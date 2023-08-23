Ефремов Николай Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти18.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ефремов Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1936
Сын: Ефремов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Кулигина Александра Николаевна
Рождение ребёнка
19.11.1937
Дочь: Удочкина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Кулигина Александра Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.12.1941