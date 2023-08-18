Гаврилин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилин Николай

Гаврилин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1974

Дочь: Юрьева Юлия

Мать ребёнка: Гаврилина Евгения

Рождение ребёнка
23.10.1975

Сын: Гаврилин Сергей

Мать ребёнка: Гаврилина Евгения

Тула, город Тула, Тульская область
В детстве жил на Кауля, 11, к. 1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилина Евгения

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close