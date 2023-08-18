Гаврилин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1974
Дочь: Юрьева Юлия
Мать ребёнка: Гаврилина Евгения
Рождение ребёнка
23.10.1975
Сын: Гаврилин Сергей
Мать ребёнка: Гаврилина Евгения
Тула, город Тула, Тульская область
В детстве жил на Кауля, 11, к. 1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилина Евгения