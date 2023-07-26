Мациевский Никита Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1881 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Канонир 4-й артилерийской резервной бригады 4-й батареи Никита Александров Мациевский православного вероисповедания вторым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Евфимия Онуфриева Гамулова правосл... Показать все
Смерть
Неизвестно