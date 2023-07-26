Мациевский Никита Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМациевский Никита Александрович

Мациевский Никита Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1856 и 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1881 ст.

Жена: Мациевская Евфимия Онуфриевна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Канонир 4-й артилерийской резервной бригады 4-й батареи Никита Александров Мациевский православного вероисповедания вторым браком Крестьянка села Чесновского Раковца Евфимия Онуфриева Гамулова правосл... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close