Шаишникова Агрепина Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишникова Агрепина Евстафиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1901

Отец: Шаишников Евстафий Поликарпович

Мать: Шаишникова Устинья Яковлевна

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