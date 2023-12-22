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Шаишникова Агрепина Евстафиевна
Шаишникова Агрепина Евстафиевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.1901
Пол
Женский
Отец
Шаишников Евстафий Поликарпович
Мать
Шаишникова Устинья Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1901
Отец:
Шаишников Евстафий Поликарпович
Мать:
Шаишникова Устинья Яковлевна
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