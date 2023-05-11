Параскевья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскевья Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
Неизвестно