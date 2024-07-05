Horowitz (Lowenstam) Róza Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Horowitz (Lowenstam) Róza

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1755 г.р.
1758 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Liebes (Horowitz) Reitze

Отец ребёнка: Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Horowitz Avraham Yaakov Halevi

Отец ребёнка: Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac

Рождение ребёнка
1758

Сын: Horowitz Aryeh A.B.D. Stanislaw Leib

Отец ребёнка: Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac

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