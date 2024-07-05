Horowitz (Lowenstam) Róza
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Liebes (Horowitz) Reitze
Отец ребёнка: Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Horowitz Avraham Yaakov Halevi
Отец ребёнка: Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac
Рождение ребёнка
1758
Сын: Horowitz Aryeh A.B.D. Stanislaw Leib
Отец ребёнка: Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac