Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Сидор Алексеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Телюкова) Пелагея Сидоровна

Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Телюков Тихон Сидорович

Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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