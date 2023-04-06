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Бушуев Николай Георгиевич

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Место рождения

Шаркунова

Дата рождения

17.04.1925

Дата смерти

31.07.1925

Пол

Мужской

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1925

Отец: Бушуев Георгий Борисов

Мать: Бушуева Анна Тимофиева

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 13
Крещение
20.04.1925
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 13
Смерть
31.07.1925
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 76
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