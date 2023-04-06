Бушуев Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1925
Дата смерти31.07.1925
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1925
Отец: Бушуев Георгий Борисов
Мать: Бушуева Анна Тимофиева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 13
Крещение
20.04.1925
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 13
Смерть
31.07.1925
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 76