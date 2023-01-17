Бебелин Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБебелин Иван Кузьмич

Бебелин Иван Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бебелин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Бебелин Федор Иванович

Мать ребёнка: Анна

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бебелин Илья Иванович

Мать ребёнка: Анна

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бебелин Николай Иванович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
30.01.1918

Дочь: Краснова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Бебелин Павел Иванович

Мать ребёнка: Анна

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любимцева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close