Бебелин Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Бебелин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1901
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
30.01.1918
Дочь: Краснова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любимцева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно