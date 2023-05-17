Платонова Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатонова Марина Владимировна

Платонова Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.2007

Дочь: Виноградова Виктория Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.06.2013

Сын: Виноградов Матвей Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности