Платонова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.2007
Дочь: Виноградова Виктория Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.06.2013
Сын: Виноградов Матвей Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности