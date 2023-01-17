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Сухоруков Алексей Авксентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

26.10.1919

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сухоруков Авксентий Дмитриевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Сын: Сухоруков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Сухорукова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Сухорукова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1919

Сын: Сухоруков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Сухорукова Анна Ивановна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
воспреемник: Андрей Никифорович Сухоруков
Смерть
26.10.1919
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: от чахотки
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