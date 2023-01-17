Сухоруков Алексей Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти26.10.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Сухоруков Авксентий Дмитриевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910
Сын: Сухоруков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1919
Сын: Сухоруков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Сухорукова Анна Ивановна
воспреемник: Андрей Никифорович Сухоруков
Смерть
26.10.1919
Причина смерти: от чахотки