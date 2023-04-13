Кодесс Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодесс Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кодесс Хайм

Мать: Кодесс Фрида

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кодесс Нэна Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кодесс Нэна Мироновна

Смерть
1987
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