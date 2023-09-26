Шустов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.2001
Сын: Шустов Андрей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.2003
Сын: Шустов Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности