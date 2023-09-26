Шустов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШустов Александр Николаевич

Шустов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.2001

Сын: Шустов Андрей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.2003

Сын: Шустов Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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