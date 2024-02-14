Нагима Гибадулла Кызы
Место рожденияд. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1874
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарафи Хусаинов
Рождение ребёнка
26.07.1895
Дочь: Хатима Шарафетдиновна
Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Шарафутдинова) Галиябану
Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов
Рождение ребёнка
20.11.1904
Дочь: (Шарафутдинова) Хадия
Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: (Шарафетдинов) Фасахат
Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов
Рождение ребёнка
17.11.1915
Дочь: Мариям Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шарафетдинов Адгам
Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов
Смерть
1952