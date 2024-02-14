Нагима Гибадулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагима Гибадулла Кызы

Нагима Гибадулла Кызы

Место рождения

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1874

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гибадулла

Мать: Малика

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафи Хусаинов

Рождение ребёнка
26.07.1895

Дочь: Хатима Шарафетдиновна

Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шарафутдинов Гарафетдин

Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Шарафутдинова) Галиябану

Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов

Рождение ребёнка
20.11.1904

Дочь: (Шарафутдинова) Хадия

Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шарафетдинов Борханетдин

Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шарафетдинов Билалетдин

Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов

Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: (Шарафетдинов) Фасахат

Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов

Рождение ребёнка
17.11.1915

Дочь: Мариям Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов

Рождение ребёнка
1920

Сын: Шарафетдинов Адгам

Отец ребёнка: Шарафи Хусаинов

Смерть
1952

Мы используем куки для улучшения работы сайта.