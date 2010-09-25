Магдеева (Козлова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1910
Дата смерти25.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1910
Отец: Козлов Иван
Мать: Козлова Ирина
Рождение ребёнка
05.11.1945
Сын: Магдеев Юрий
Отец ребёнка: Магдеев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Магдеев Федор
Смерть
25.09.2010