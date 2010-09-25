Магдеева (Козлова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магдеева (Козлова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1910

Дата смерти

25.09.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1910

Отец: Козлов Иван

Мать: Козлова Ирина

Рождение ребёнка
05.11.1945

Сын: Магдеев Юрий

Отец ребёнка: Магдеев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магдеев Федор

Смерть
25.09.2010
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