Козлов Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Козлов Пётр Афанасьевич
Мать: Козлова Анна Петровна
Бракосочетание
До 1906
Жена: Козлова Анна Киреевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Киреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 05.06.1907 ст.
Дочь: Пераскева Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Киреевна
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.
Сын: Козлов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Козлова Анна Киреевна
Рождение ребёнка
02.02.1914 ст.
Сын: Козлов Симеон Григорьевич
Мать ребёнка: Козлова Анна Киреевна
Осуждение
1930
Репрессирован. Обвинение: по классовому признаку Осуждение: 1930 г. Дата реабилитации: 1995 г. Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; ИЦ УВД Оренбургской обл. https://base.memo.... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Киреевна
Смерть
Неизвестно