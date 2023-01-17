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Козлов Григорий Петрович

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Козлов Пётр Афанасьевич

Мать: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1906

Жена: Козлова Анна Киреевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Киреевна

Рождение ребёнка
Вычислено 05.06.1907 ст.

Дочь: Пераскева Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Киреевна

Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.

Сын: Козлов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Киреевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1914 ст.

Сын: Козлов Симеон Григорьевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Киреевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Осуждение
1930
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Репрессирован. Обвинение: по классовому признаку Осуждение: 1930 г. Дата реабилитации: 1995 г. Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; ИЦ УВД Оренбургской обл. https://base.memo.... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Киреевна

Смерть
Неизвестно
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