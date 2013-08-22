Шманина (Новоженина) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шманина (Новоженина) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.08.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1963

Сын: Шманин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Шманин Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1969

Дочь: Рокутова (Шманина) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Шманин Анатолий Васильевич

Смерть
22.08.2013
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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