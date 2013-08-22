Шманина (Новоженина) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.08.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1963
Сын: Шманин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Шманин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1969
Дочь: Рокутова (Шманина) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Шманин Анатолий Васильевич
Смерть
22.08.2013
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область