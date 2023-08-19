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Потапов Павел Алексеев

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Место рождения

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область

Дата рождения

22.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1969

Отец: Потапов Алексей

Мать: Потапова (абрамова) Надежда Алексеевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.03.1999

Дочь: Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Потапова Людмила

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
26.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Людмила

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Людмила

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