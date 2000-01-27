Шульц Виктор Христьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1953
Дата смерти27.01.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шульц Татьяна Вячеславовна
Рождение ребёнка
11.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шульц Татьяна Вячеславовна
Смерть
27.01.2000