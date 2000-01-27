Шульц Виктор Христьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц Виктор Христьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1953

Дата смерти

27.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульц Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
11.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульц Татьяна Вячеславовна

Смерть
27.01.2000
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