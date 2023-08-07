Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Козьма Тихонович
Мать ребёнка: Ефимья Якимовна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Яков Тихонович
Мать ребёнка: Ефимья Якимовна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Степан Тихонович
Мать ребёнка: Ефимья Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Якимовна
Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно