Тихон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1674 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1706 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Козьма Тихонович

Мать ребёнка: Ефимья Якимовна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Яков Тихонович

Мать ребёнка: Ефимья Якимовна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Степан Тихонович

Мать ребёнка: Ефимья Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Якимовна

Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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