Хлынова Анисья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Хлынов Филип Николаев
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Хлынов Филип Николаев
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Хлынов Филип Николаев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Хлынов Яков Филипов
Отец ребёнка: Хлынов Филип Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно