Хлынова Анисья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова Анисья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Хлынов Лаврентий Филипов

Отец ребёнка: Хлынов Филип Николаев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Хлынов Дмитрий Филипов

Отец ребёнка: Хлынов Филип Николаев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Хлынов Василий Филипов

Отец ребёнка: Хлынов Филип Николаев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Хлынов Яков Филипов

Отец ребёнка: Хлынов Филип Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Филип Николаев

Смерть
Неизвестно
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