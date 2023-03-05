Дубельман (Лиуконен) Амалия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубельман (Лиуконен) Амалия Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1904

Отец: Лиуконен Абрам Гаврилович

Мать: Лиуконен Елизавета

Рождение ребёнка
24.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубельман Абрам Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубельман Абрам Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубельман Абрам Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубельман Абрам Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубельман Абрам Иванович

Смерть
Неизвестно
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