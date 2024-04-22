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Кокорин Егор Григорьев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.04.1838 ст.

Дата смерти

02.06.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 01.04.1838 по 02.06.1897
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
01.04.1838 ст.

Отец: Кокорин Григорий Калинин

Мать: Кокорина Ксения Андреева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1850
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641об
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кокорина Наталья Егорова

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кокорин Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1858
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Кокорин Ефим Егорович

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кокорин Михаил Егорович

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
02.06.1897 ст.
ГААО ф.29 оп.28 д.693 л.271об.-272
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