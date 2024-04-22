Кокорин Егор Григорьев
Место рождения
Дата рождения01.04.1838 ст.
Дата смерти02.06.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 01.04.1838 по 02.06.1897
Рождение
01.04.1838 ст.
Отец: Кокорин Григорий Калинин
Мать: Кокорина Ксения Андреева
Упоминание
1850
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641об
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кокорина Наталья Егорова
Рождение ребёнка
1855
Упоминание
1858
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Рождение ребёнка
Около 1860
Рождение ребёнка
1867
Смерть
02.06.1897 ст.
ГААО ф.29 оп.28 д.693 л.271об.-272