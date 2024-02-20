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Шемигон Даниил Павлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

10.12.1871

Дата смерти

06.08.1872

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1871

Отец: Шемигон Павел Андреевич

Мать: Шемигон Анна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
06.08.1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: После родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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