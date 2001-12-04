Хараничев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хараничев Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1962

Дата смерти

04.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1962

Отец: Хараничев Николай Петрович

Мать: Хараничева Нина Стеллиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хараничева Нелли Александровна

Рождение ребёнка
01.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хараничева Нелли Александровна

Рождение ребёнка
14.06.1995

Дочь: Хараничева Лилия Алексеевна

Мать ребёнка: Хараничева Нелли Александровна

Смерть
04.12.2001

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