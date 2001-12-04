Хараничев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1962
Дата смерти04.12.2001
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хараничева Нелли Александровна
Рождение ребёнка
14.06.1995
Дочь: Хараничева Лилия Алексеевна
Мать ребёнка: Хараничева Нелли Александровна
Смерть
04.12.2001