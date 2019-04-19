Бегучев Валерий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1948
Дата смерти19.04.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1948
Отец: Бегучев Степан Петрович
Мать: Бегучева Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
15.12.1975
Дочь: Бобкова Оксана Валерьевна
Мать ребёнка: Бегучева Бачурина Людмила Васильевна
Смерть
19.04.2019
Приволжский, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область