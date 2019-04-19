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Бегучев Валерий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1948

Дата смерти

19.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1948

Отец: Бегучев Степан Петрович

Мать: Бегучева Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
15.12.1975

Дочь: Бобкова Оксана Валерьевна

Мать ребёнка: Бегучева Бачурина Людмила Васильевна

Смерть
19.04.2019
Приволжский, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область