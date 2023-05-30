Артамонова Евгения Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова Евгения Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.?

Отец: Артамонов Юрий Иванович

Мать: Панькова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
05.11.2007

Сын: Кириченко Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Кириченко Роман Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириченко Максим Игоревич

Отец ребёнка: Кириченко Роман Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириченко Артём Романович

Отец ребёнка: Кириченко Роман Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириченко Роман Игоревич