Артамонова Евгения Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.?
Отец: Артамонов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
05.11.2007
Сын: Кириченко Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Кириченко Роман Игоревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириченко Максим Игоревич
Отец ребёнка: Кириченко Роман Игоревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириченко Артём Романович
Отец ребёнка: Кириченко Роман Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно