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Оксана
Оксана
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Владимир
Мать
Любовь
Муж
Андрей
Дети
Катя
Михаил
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Владимир
Мать:
Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Катя
Отец ребёнка:
Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Михаил
Отец ребёнка:
Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Андрей
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