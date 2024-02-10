Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катя

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

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